Politico: США рассматривают возможности для масштабного расширения военной помощи Украине в январе

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16 декабря 2022, 08:38

Украинский военный с американским ПТРК Javelin, Volodymyr Tarasov / globallookpress.com

Соединенные Штаты в настоящий момент рассматривают возможности для масштабного расширения военной помощи Украине в январе. Соответствующая информация, как передает ТАСС, оказалась в распоряжении издания Politico.

«США рассматривают возможности для масштабного расширения военной помощи Киеву в январе, сообщила газета Politico», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного агентства.

Согласно сведениям Politico, в дополнение к предполагаемым поставкам зенитных ракетных комплексов Patriot американская сторона может передать Украине другие типы вооружений. В числе них, в частности, комплекты JDAM, позволяющие преобразовывать обычные авиабомбы в управляемые.

Как сообщалось ранее сегодня, спикер Пентагона Патрик Райдер, комментируя предупреждения Москвы по поводу вероятных поставок Киеву ЗРК Patriot, указал на то, что Вашингтон не собирается вступать в конфликт с Россией.