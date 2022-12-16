Спикер Пентагона Райдер о предупреждениях Москвы о возможной передаче Киеву ЗРК Patriot: США не намерены вступать в конфликт с РФ

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16 декабря 2022, 08:21

ЗРК Patriot, Christophe Gateau / globallookpress.com

Спикер американского министерства обороны Патрик Райдер, комментируя предупреждения Москвы по поводу возможной передачи Киеву зенитных ракетных комплексов Patriot, отметил, что Соединенные Штаты не намерены вступать в конфликт с Российской Федерацией. Об этом пишет Telegram-канал «RT на русском».

РФ с 24 февраля проводит специальную военную операцию. Ранее на текущей неделе официальный представитель отечественного министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что вероятные поставки киевской стороне ЗРК Patriot повысят риск прямого втягивания американской армии в боевые действия на Украине.

На предупреждения Москвы отреагировал пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Он указал, что Вашингтон не планирует вступать в конфликт с Россией. По словам Райдера, США сосредоточены исключительно на предоставлении Украине оборонной помощи.