Захарова предупредила, что вероятные поставки Киеву ЗРК Patriot повысят риск прямого втягивания армии США в конфликт на Украине

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15 декабря 2022, 11:26

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Вероятные поставки киевской стороне американских зенитных ракетных комплексов Patriot повысят риск прямого втягивания Вооруженных сил Соединенных Штатов в конфликт на Украине. С соответствующим предупреждением, как информирует Telegram-канал «RT на русском», выступила Мария Захарова, официальный представитель министерства иностранных дел РФ.

«Поставки Киеву систем Patriot повысят риск прямого втягивания армии США в украинский конфликт, заявила Захарова», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

Москва с 24 февраля осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в четверг, освобожденный из тюрьмы в США предприниматель Виктор Бут рассказал, что он готов отправиться в зону СВО в Донбассе, «когда представится возможность».