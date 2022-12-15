Спикер Кремля Песков назвал антироссийской истерикой резолюцию Сейма Польши, признавшую РФ «спонсором терроризма»

Аргументы Недели → Политика 13+

15 декабря 2022, 12:37

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал антироссийской истерикой резолюцию нижней палаты польского парламента, признавшую РФ «спонсором терроризма». Об этом информирует Telegram-канал «RT на русском».

«Песков назвал антироссийской истерикой резолюцию сейма Польши, где Россия названа “государством, поддерживающим терроризм”», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

Также спикер Кремля отметил, что Варшава отказывается признавать реалии, возлагая на Москву ответственность за катастрофу самолета с президентом Лехом Качиньским под Смоленском в 2010 году.

Ранее сегодня сообщалось, что внешнеполитическое ведомство РФ охарактеризовало решение Сейма как недружественный шаг псевдоюридического характера.