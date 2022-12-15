МИД РФ назвал решение Сейма Польши признать Россию «спонсором терроризма» недружественным шагом псевдоюридического характера

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15 декабря 2022, 12:25

Здание МИД России в Москве, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Министерство иностранных дел РФ назвало решение нижней палаты парламента Польши признать Россию «спонсором терроризма» недружественным шагом псевдоюридического характера. Об этом информирует РИА Новости.

«МИД России заявил, что ночное решение польского Сейма признать Россию "страной - спонсором терроризма" — недружественный шаг псевдоюридического характера», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного агентства.

Как сообщалось ранее в четверг, пресс-секретарь дипломатического ведомства РФ Мария Захарова заверила, что у США не получится уйти от ответственности за террористические действия, предпринимаемые украинской стороной.