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Захарова: США не смогут уйти от ответственности за террористические действия Украины, включая наведение ракет на объекты в России

, 12:01

Захарова: США не смогут уйти от ответственности за террористические действия Украины, включая наведение ракет на объекты в России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

У Соединенных Штатов не получится уйти от ответственности за террористические действия Украины, включая наведение снарядов на объекты, расположенные на территории Российской Федерации. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступила Мария Захарова, официальный представитель отечественного внешнеполитического ведомства.

«Вашингтон не сможет уклониться от ответственности за террористические действия Киева, включая наведение ракет на российские объекты. Об этом заявила на брифинге директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале информационного агентства.

Москва с 24 февраля осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в четверг, Захарова предупредила, что возможные поставки киевской стороне комплексов Patriot повысят риск прямого втягивания американских Вооруженных сил в конфликт на Украине.

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