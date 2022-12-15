Reuters: страны Евросоюза 14 декабря снова не смогли договориться по поводу девятого пакета санкций против России

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15 декабря 2022, 11:50

Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Государствам, которые входят в Европейский союз, 14 декабря вновь не удалось договориться по поводу девятого пакета ограничительных мер в отношении Российской Федерации. Соответствующая информация, как пишет Telegram-канал «RT на русском», оказалась в распоряжении агентства Reuters.

«Страны ЕС вчера снова не смогли договориться по поводу девятого пакета санкций против России, сообщает Reuters», — указывается в публикации, размещенной в TG-канале.

Ранее сегодня сообщалось, что члены ЕС предпринимают попытки согласовать ценовой потолок на природный газ на уровне двух тысяч евро за одну тысячу кубометров.