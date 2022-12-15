Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → Политика 13+

Мэр Донецка Кулемзин сообщил, что снаряды ВСУ попали в купол Преображенского собора и здание университета

, 08:52

Мэр Донецка Кулемзин сообщил, что снаряды ВСУ попали в купол Преображенского собора и здание университета

Мэр столицы ДНР города Донецка Алексей Кулемзин в четверг со ссылкой на очевидцев сообщил, что в результате массированного обстрела снаряд ВСУ попал в купол Преображенского Собора и в здание Донецкого национального  технического университета.

В паблике "Типичный Донецк" в соцсети Вконтакте опубликовано видео, рассказывают, что прилет был прямо в центральный купол Свято-Преображенского Кафедрального Собора в центре Донецка. 

В результате обстрела здания вуза произошло возгорание столовой, ряда корпусов ДонНТУ.

По данным Кулемзина, также со ссылкой на очевидцев, при обстреле вооруженных формирований Украины перебит газопровод в многоквартирном доме по проспекту Мира. Сгорели автомобили на парковке возле БЦ "Столичный".

Спасо-Преображенский кафедральный собор в Донецке - главный храм Донецкой епархии.

Алексей Кулемзин сообщил утром, что  сегодня город подвергся самому массированному удару со стороны Вооруженных сил Украины с 2014 года.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Реклама

20 идей

Общество

Политика