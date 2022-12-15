В Конгресс внесен проект резолюции с призывом к Байдену добиваться исключения России из числа постоянных членов Совбеза ООН

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15 декабря 2022, 08:41

Президент США Джо Байден, Yuri Gripas - Pool via CNP / globallookpress.com

В Конгресс Соединенных Штатов внесен проект резолюции с призывом к главе Белого дома Джо Байдену добиваться исключения Российской Федерации из числа постоянных членов Совбеза ООН. Об этом со ссылкой на издание Foreign Policy пишет Telegram-канал ТАСС.

«Американские конгрессмены Стивен Коэн и Джо Уилсон внесли на рассмотрение Палаты представителей Конгресса проект резолюции с призывом к президенту США Джо Байдену добиваться исключения России из числа постоянных членов Совета Безопасности ООН, сообщил журнал Foreign Policy», — говорится в публикации, которая размещена в TG-канале.

В тексте резолюции высказано утверждение, согласно которому Москва своими действиями на Украине якобы нарушила Устав ООН.

Ранее в четверг сообщалось, что спикер нижней палаты отечественного парламента Вячеслав Володин после одобрения Байденом документа о легализации однополых браковв Штатах назвал данную страну «империей содома».