Володин после подписания Байденом закона о легализации однополых браков назвал США «империей содома»

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15 декабря 2022, 08:17

Президент США Джо Байден, Michael Reynolds - Pool via CNP / globallookpress.com

Председатель российской Государственной Думы Вячеслав Володин после подписания американским президентом Джо Байденом документа о легализации однополых браков назвал Соединенные Штаты «империей содома». Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале отечественного политика.

Некоторое время назад глава Белого дома Байден поставил свою подпись под законом о признании однополых браков на всей территории Штатов. Володин, комментируя данное решение, отметил, что теперь в стране «понятия брака как союза между мужчиной и женщиной не существует».

«Обычным семьям будет непросто в империи содома, которой стали США», — полагает спикер.

Также он спрогнозировал, что курс, выбранный властями в Вашингтоне, приведет к вырождению американской нации.

Ранее на текущей неделе Вячеслав Володин сделал заявление о том, что Российская Федерация смогла добиться продовольственной безопасности.