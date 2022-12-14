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Аргументы Недели → Экономика 13+

Володин: Россия добилась продовольственной безопасности и кормит себя сама

, 14:54

Володин: Россия добилась продовольственной безопасности и кормит себя сама
Вячеслав Володин, Russian State Duma/via Globallookpress.com

Показателем современной России является продовольственная безопасность. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Стали кормить себя сами, продовольственная безопасность решена», - сказал политик во время правительственного часа с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым. Володин подчеркнул, что это является одним из показателей современной России.

В ходе правительственного часа министр Патрушев отметил обильность урожая сельскохозяйственных культур в этом году. По его словам, Россия собрала 150 тонн зерна в чистом весе, что является рекордным результатом.

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