Посольство РФ в Вашингтоне заявило, что поставки США комплексов Patriot Украине могут привести к непредсказуемым последствиям

Аргументы Недели → Политика 13+

15 декабря 2022, 07:35

Посол РФ в США Анатолий Антонов, фото: MFA Russia/globallookpress.com

Посольство России в США прокомментировало информацию о якобы готовящейся отправке украинским военным высокотехнологичных комплексов противовоздушной обороны Patriot.

В Штатах идет информационная кампания о вероятной отправке Киеву системы Patriot, после того, как решение примет глава Белого дома Джозеф Байден.

Российское посольство предупредило, что если информация подтвердится, "то мы станем свидетелями очередного провокационного шага американских властей, который может привести к непредсказуемым последствиям".

Дипмиссия России подчеркнула в сообщении, опубликованном в телеграм-канале, что Вашингтон и без предоставления Patriot все глубже втягиваются в конфликт в бывшей республике Советского Союза.

Посольство напомнило, что поток поставок США вооружений растет, все больше украинских военнослужащих проходят обучение у американских инструкторов, армия Украины снабжается разведданными и стала чаще обсуждаться отправка американских военных специалистов в зону фронта, а наемники уже есть в зоне боевых действий.

В посольстве РФ в США заключили: "Продолжение поставок только укрепит чувство безнаказанности режима Зеленского и подтолкнет его к новым преступлениям против мирных жителей ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя, выступая в среду на заседании Совбеза ООН, посвященном вопросам безопасности, заявил, что Запад, стремясь к расширению НАТО, привел Европу на грань конфронтации, которая способна обрушить мир.