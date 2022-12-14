МИД Молдавии вручил послу России в Кишиневе ноту протеста из-за «прямых оскорблений» Марии Захаровой в адрес Майи Санду

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14 декабря 2022, 22:54 Источник: РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Lev Radin/globallook.com

Послу России в Кишиневе Олегу Васнецову в среду была вручена нота протеста в связи с недопустимыми высказываниями официального представителя российского МИД Марии Захаровой в адрес президента Молдавии Марии Санду.

Захарова обвинила молдавского лидера во «вранье». Во время избирательной кампании по выборам президента Санду, по словам Захаровой, давала обещания защищать права нацменьшинств, а на деле ее политика ведет к ущемлению прав русскоязычного населения.

Комментируя высказывания представительницы российского МИД, министр иностранных дел Молдавии в эфире Jurnal TV назвал ее риторику «агрессивной» и «неприемлемой».

«После последних заявлений госпожи Захаровой посол России был вызван в МИД, ему была вручена нота протеста из-за прямых оскорблений президента Молдавии», - сказал он.

Ранее Захарова назвала пропагандистской акцией действия главы Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, которая предала огласке свое письмо на имя Сергея Лаврова.