Захарова назвала пропагандистской акцией действия главы Совета Европы, которая предала огласке свое письмо на имя Лаврова

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13 декабря 2022, 18:09 Источник: МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, MFA Russia/globallook.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала официальный комментарий ведомства в связи с письмом генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич на имя министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Комментарий размещен во вторник на сайте МИД.

Захарова высказала недоумение по поводу того, что одновременно с тем, как письмо было вручено официальным представителям РФ, содержание его было предано публичной огласке. Она назвала этот шаг «мегафонной дипломатией».

По мнению Захаровой, такие действия свидетельствуют о том, что речь идет «не о желании вступить в содержательный диалог» с Россией, а об очередной «пропагандистской акции», смысл которой - «показать, как Совет Европы якобы радеет о правах человека в России, а наша страна, напротив, «уклоняется» от выполнения своих международных обязательств».

Накануне стало известно, что Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич направила главе российского МИД Сергею Лаврову письмо с призывом выполнить постановления Европейского суда по правам человека, вынесенные в отношении российских граждан.