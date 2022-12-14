Кирби: США хотят, чтобы Россия ответила за свои действия на территории Украины и изучают идею об учреждении трибунала

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14 декабря 2022, 21:58 Источник: ТАСС

Белый дом. Фото: hutchison/globallook.com

Соединенные Штаты хотят, чтобы Россия ответила за свои действия в Украине и продолжают изучать инициативу об учреждении трибунала, с которой выступили в Европе. Об этом заявил в ходе регулярного брифинга в среду координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Что касается трибунала, мы все еще изучаем это предложение и прорабатываем данный вопрос», - так ответил представитель Белого дома, отвечая на просьбу прокомментировать европейскую инициативу об учреждении трибунала. При этом он подчеркнул, что США «хотят, чтобы Россия ответила» за свои действия в Украине.

По словам Кирби, Вашингтон поддерживает многочисленные международные расследования по Украине, которые проводятся сейчас, помогая документами и анализом.

«И мы собираемся продолжать это делать», - заявил он.

Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов объяснил, почему трибунал по Украине, учрежденный Генассамблеей ООН, будет нелегитимным.