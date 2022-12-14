Постпред РФ в Вене Ульянов заявил, что трибунал по Украине, который предложил создать Боррель, будет незаконным

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14 декабря 2022, 19:31 Источник: ТАСС

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Фото: MFA Russia/globallook.com

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов объяснил, почему трибунал по Украине, который предложил учредить глава евродипломатии Жозеп Боррель, будет незаконным.

По его словам, такой трибунал может быть создан только по решению Совета Безопасности ООН. Генассамблея, через которую хотят действовать западные политики, таких полномочий не имеет.

«Такое решение, если оно будет принято, будет носить нелегитимный и ничтожный характер», - заявил дипломат в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее в среду Жозеп Боррель сообщил, что идея об учреждении международного трибунала по Украине не нашла единой поддержки среди министров иностранных дел стран ЕС.