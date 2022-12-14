Белый дом не ожидает прекращения боев в Украине этой зимой

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14 декабря 2022, 20:50 Источник: ТАСС

Белый дом, Вашингтон. Keegan Barber/globallook.com

Боевые действия в Украине вряд ли будут прекращены в течение ближайших месяцев. Решение о возможных переговорах с Москвой должен принимать Киев. Такие заявления сделал в среду в ходе регулярного брифинга координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Отвечая на вопрос журналистов о возможных переговорах с Россией, Кирби подчеркнул, что такое решение должен принимать президент Украины Владимир Зеленский, а не США.

Представитель Белого дома также высказался относительно возможности завершения конфликта в ближайшее время.

«Мы не ожидаем, что бои прекратятся в ближайшие зимние месяцы. Так что нет свидетельств, безусловно, нет ожиданий, что к концу года прекратится [спецоперация]» - сказал Кирби.

Ранее он не смог подтвердить возможные поставки Киеву комплексов Patriot.