Белый дом не смог подтвердить информацию о поставке Patriot Киеву

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14 декабря 2022, 20:09 Источник: ТАСС

Джон Кирби. Фото: Chris Kleponis/globallook.com

На данный момент администрация США не может подтвердить распространяемую СМИ информацию о возможных поставках Украине ракетных комплексов Patriot. Об этом в ходе регулярного брифинга в среду сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

«Я не могу подтвердить сообщения СМИ о потенциальной поставке батареи Patriot Украине», - сказал представитель Белого дома.

Ранее издание Military Times (США) сообщало, что решение о передаче Patriot Киеву будет принято, возможно, уже на этой неделе. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в связи с потенциальными поставками комплексов заявлял, что они вместе с персоналом НАТО станут для российский армии законной целью.