Крупный схрон оружия обнаружили бойцы чеченского ОМОНа и дагестанского СОБРа «Ястреб» в ходе зачистки в Запорожской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале в среду глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
По его мнению, украинские военные готовили очередную диверсию, но планы были сорваны благодаря российским силовикам.
«Все оружие благополучно перешло в наше распоряжение и отныне будет исправно служить на благо жителей Запорожской области, что напрямую противоречит изначальной задумке ВСУ и натовцев», - написал Кадыров.
Ранее чеченский лидер рассказал о «неподдельном страхе и ужасе», которые вызывают у противника российские артиллеристы.