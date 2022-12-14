Кадыров сообщил о крупном схроне оружия, обнаруженном при зачистке в Запорожской области

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14 декабря 2022, 20:27 Источник: Telegram Рамзана Кадырова

Рамзан Кадыров. Фото: Telegram/t.me/RKadyrov_95

Крупный схрон оружия обнаружили бойцы чеченского ОМОНа и дагестанского СОБРа «Ястреб» в ходе зачистки в Запорожской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале в среду глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

По его мнению, украинские военные готовили очередную диверсию, но планы были сорваны благодаря российским силовикам.

«Все оружие благополучно перешло в наше распоряжение и отныне будет исправно служить на благо жителей Запорожской области, что напрямую противоречит изначальной задумке ВСУ и натовцев», - написал Кадыров.

Ранее чеченский лидер рассказал о «неподдельном страхе и ужасе», которые вызывают у противника российские артиллеристы.