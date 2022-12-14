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Медведев назвал «недопрезидентом» главу Латвии Левитса, предложившего создать «Рижский трибунал» по действиям РФ на Украине

, 17:12 Источник: РИА Новости

Медведев назвал «недопрезидентом» главу Латвии Левитса, предложившего создать «Рижский трибунал» по действиям РФ на Украине
Президент Латвии Эгилс Левитс, IMAGO/Christian Spicker / globallookpress.com

Заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал «недопрезидентом» главу Латвии Эгилса Левитса, который некоторое время назад выступил с предложением об организации «Рижского трибунала» по действиям Москвы на Украине. Об этом информирует РИА Новости.

«Какой-то недопрезидент марионеточного маленького соседнего государства, не имеющего ни своей армии, ни своей экономики, собрался судить великую державу — постоянного члена Совбеза ООН, обладающую триадой стратегических ядерных сил», — процитирован Медведев в публикации, которая появилась на сайте отечественного агентства.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию на Украине. Как сообщалось ранее сегодня, дипломатическое ведомство РФ сделало заявление о том, что Москва не будет просить немецкую сторону о возобновлении экономических отношений после окончания украинского конфликта.

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