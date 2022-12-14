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14 декабря 2022, 16:46

Канцлер Германии Олаф Шольц, Florian Gaertner / globallookpress.com

Москва не будет просить Берлин о возобновлении экономических отношений после окончания украинского конфликта. На это указало российское министерство иностранных дел.



В дипломатическом ведомстве прокомментировали слова канцлера Олафа Шольца о том, что РФ сама попросит о возобновлении экономических отношений с ФРГ после урегулирования ситуации на Украине.

«Но мы ни о чем просить не будем, и политики Германии должны уяснить это раз и навсегда», — говорится в заявлении МИД, которое появилось в его Telegram-канале.

Как отметили в министерстве, Шольц не упомянул, что «именно необдуманная политика его кабинета привела к разрыву российско-германского экономического и энергетического сотрудничества, десятилетиями обеспечивавшего рост германской промышленности».

Москва с 24 февраля осуществляет специальную военную операцию Ранее в среду отечественный политический эксперт Сергей Марков указал, что рождественское перемирие на Украине невозможно, поскольку западное руководство армии этой страны — борцы против православия.