Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → Политика 13+

МИД РФ: Россия не будет просить Германию о возобновлении экономических отношений после окончания конфликта на Украине

, 16:46

МИД РФ: Россия не будет просить Германию о возобновлении экономических отношений после окончания конфликта на Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц, Florian Gaertner / globallookpress.com

Москва не будет просить Берлин о возобновлении экономических отношений после окончания украинского конфликта. На это указало российское министерство иностранных дел.  

В дипломатическом ведомстве прокомментировали слова канцлера Олафа Шольца о том, что РФ сама попросит о возобновлении экономических отношений с ФРГ после урегулирования ситуации на Украине.

«Но мы ни о чем просить не будем, и политики Германии должны уяснить это раз и навсегда», — говорится в заявлении МИД, которое появилось в его Telegram-канале.

Как отметили в министерстве, Шольц не упомянул, что «именно необдуманная политика его кабинета привела к разрыву российско-германского экономического и энергетического сотрудничества, десятилетиями обеспечивавшего рост германской промышленности».

Москва с 24 февраля осуществляет специальную военную операцию Ранее в среду отечественный политический эксперт Сергей Марков указал, что рождественское перемирие на Украине невозможно, поскольку западное руководство армии этой страны — борцы против православия.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Реклама

20 идей

Общество

Главный санитарный врач РФ Анна Попова: Приостановлена учеба почти 600 школ из-за выраженного роста ОРВИ и гриппа

Из-за роста заболеваемости ОРВИ, респираторных инфекций и гриппа частично приостановлен учебный процесс почти в 600 школах. Об этом сообщила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека — Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова на совещании Президента Российской Федерации Владимира Путина с членами Правительства.

Политика