В США заинтересованы в дальнейшем обмене заключёнными с Россией: кто еще может вернуться домой

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14 декабря 2022, 15:29 Александр Крохмаль, Журналист Источник: Независимая газета

Фото: Global Look Press

Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан недавно сообщил, что его страна заинтересована в дальнейшем обмене заключённых с РФ. Уже на этой неделе могут пройти переговоры насчёт Пола Уилана, которого Россия осудила за шпионскую деятельность. В самих Штатах есть такие заключённые, в возвращении которых Москва проявляла заинтересованность. Так что нечто подобное, что было с Бутом и Грайнер, может повториться уже в ближайшем будущем.

Пола Уилана, арестованного в 2018 года ФСБ и осуждённого два года спустя на 16 лет тюрьмы, в США часто вспоминают. Ещё в августе пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер признала прямо, что власти её страны предполагали обменять Виктора Бута не только на баскетболистку Грайнер, но и на Уилана. В итоге Бута поменяли на Грайнер, что вызвало в Штатах неоднозначную реакцию. Так что этот вопрос всё ещё стоит на повестке дня. Уилан вполне может вернуться обратно в США, если произойдёт новый обмен пленными, и если стороны придут к согласию в решении проблемы.

Что до заключённых, которые интересны российскому государству, то уже можно назвать их имена. Это – Евгений Никулин и Александр Винник. Москва добивается их экстрадиции с первых дней ареста. Никулина задержали в 2016 году в Праге по ордеру Интерпола. США обвиняют его в осуществлении хакерской деятельности и множественных взломах систем. В РФ он тоже проходит обвиняемым по схожему делу. А Винника, который в августе был доставлен в Штаты из Греции, в американской прессе именуют более крупной фигурой, чем Никулин. В Америке ему грозит до 50 лет тюрьмы за масштабное отмывание средств.

Также не стоит исключать из списка такие лица, как Вадим Красиков и Марк Фогель. В CNN отметили, что РФ проявила заинтересованность в деле Красикова ещё при обмене Грайнер. В ФРГ его обвиняют в убийстве бывшего чеченского полевого командира Хангошвили. А в материалах американских СМИ о гражданах США, попавших в российские тюрьмы, вторым после Уилана упоминают Марка Фогеля. Его дело, в свою очередь, было почти полностью схожим с Грайнер. Он был задержан в российском аэропорту с веществом, запрещённым в РФ, но разрешённым в Штатах.