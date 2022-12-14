Политолог Светов назвал возможную причину отмены пресс-конференции Путина

Аргументы Недели → Политика 13+

14 декабря 2022, 12:11 Антон Николаев,

Владимир Путин, Mikhail Metzel/Kremlin Pool/ globallookpress.com

Юрий Светов считает, что отмена большой пресс-конференции Владимира Путина в 2022 году связана с непростой геополитической и экономической ситуацией в России. По мнению эксперта, вопросы о специальной военной операции требуют тщательной проработки. Об этом Светов сказал изданию «Аргументы недели».

«Ситуация непростая. Общество ждет от Владимира Путина ответа на ряд конкретных вопросов: какими видятся сроки окончания специальной военной операции, какие прогнозы по развитию экономики на следующий год, как мы будем выстраивать отношения с окружающим миром. Вопросы очень трудные и развитие прогнозировать очень сложно. Думаю, именно поэтому решили взять паузу и еще раз это обсудить. Можно привести пример с ответом на введение потолка цен на нашу нефть. Мы об этом знали, готовились, но когда реально ввели потолок цен на нефть, то ответа не было. Видимо, взвешивают все обстоятельства, чтобы не навредить собственной экономике и отношениям с дружественными странами. Так происходит и во многих других вопросах. Я думаю, что было решено взять паузу. Вопросы постоянно звучат, например, почему мы ведем такими темпами СВО, почему мы не принимаем меры по пресечению поставок оружия через западные страны, почему продолжаются обстрелы в регионах, которые присоединились к России, и даже в тех регионах. Это сложные вопросы! Решение каждого такого вопроса требует основания и понимания. Думаю, что поэтому Владимир Путин со своими помощниками продолжает обсуждение этой проблемы».

Ранее Кремль объявил об отмене традиционной большой пресс-конференции президента России Владимира Путина в этом году.