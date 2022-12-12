Депутат Госдумы Чепа заявил, что Сербия может войти в состав РФ по итогам референдума

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12 декабря 2022, 17:34

А. Чепа, фото: duma.gov.ru

Первый заместитель руководителя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа выразил мнение, что Сербия может провести референдум и по его итогам войти в состав Российской Федерации.

В интервью радиостанции «Говорит Москва» парламентарий подчеркнул, что плебисцит необходим.

Чепа отметил, что неизвестно, насколько вхождение Сербии в состав РФ реально, поскольку должно быть решение не сербского президента Александра Вучича, а народа. «Это волеизлияние народа должно быть, чтобы потом никто не говорил, что это оккупация, захват и свержение. Потому что будет большое число противников этой идеи. Поэтому здесь нужно всё чётко делать», - уверен депутат Госдумы.

Чепа также назвал Сербию глубоко дружественной для России страной и заверил, что Москва будет оказывать поддержку Белграду. «Будем ждать, какие могут быть обращения со стороны Вучича», - заключил парламентарий.

Александр Вучич накануне заявлял о самом трудном дне и ночи для него на посту президента. «... нас прижали к стенке, наш долг призвать к миру», — передаёт его слова сербская компания RTS.

Беспорядки в Косово начались после задержания полицейского-серба Деяна Пантича, который покинул свой пост в косовской полиции. Власти Сербии назвали это «попыткой мести и запугивания сербского населения» в Косово.

Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что ситуация вокруг Косова в настоящий момент находится «на последней черте», за которой возможна горячая стадия противостояния.