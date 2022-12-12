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Помощник Кадырова Алаудинов назвал «заблудившимся человеком» Папу Римского Франциска, обвинившего чеченцев в жестокости

, 16:39 Источник: Telegram-канал «RT на русском»

Помощник Кадырова Алаудинов назвал «заблудившимся человеком» Папу Римского Франциска, обвинившего чеченцев в жестокости
Папа Римский Франциск, face to face / globallookpress.com

Апти Алаудинов, помощник руководителя ЧР Рамзана Кадырова, назвал «заблудившимся человеком» Папу Римского Франциска, обвинившего чеченцев в жестокости. Об этом информирует Telegram-канал «RT на русском».

«Помощник Кадырова, командир “Ахмата” назвал “заблудившимся человеком” Папу Римского, который обвинил чеченцев в жестокости», — указывается в публикации, появившейся в TG-канале.

Согласно точке зрения, высказанной Алаудиновым, у Франциска нет права говорить от лица христиан.

Командир «Ахмата» также отметил, что моральный кодекс, воспитание и религия его народа предписывают обращаться с пленными гуманно.

Ранее в понедельник сообщалось, что, по данным РИА Новости, Служба безопасности Украины расстреляла в городе Бериславе Херсонской области 20 человек, сотрудничавших с Российской Федерацией.

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