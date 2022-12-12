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Главы стран МИД Евросоюза не смогли согласовать девятый пакет санкций против России на встрече в Брюсселе

, 15:16

Главы стран МИД Евросоюза не смогли согласовать девятый пакет санкций против России на встрече в Брюсселе
Флаг Евросоюза, Philipp von Ditfurth / globallookpress.com

Руководителям министерств иностранных дел государств, которые входят в Европейский союз, не удалось согласовать девятый пакет ограничительных мер в отношении Российской Федерации на встрече, состоявшейся в Брюсселе. Об этом информирует ТАСС.

«Главы МИД ЕС не смогли согласовать 9-й пакет санкций против России на встрече в Брюсселе, проект вернули на рассмотрение постпредов», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного агентства.

Как сообщалось ранее в понедельник, глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что объединение введет очень жесткие рестрикции в отношении Ирана из-за ситуации с протестами на территории данной страны и якобы военными поставками Москве.

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