Главы стран МИД Евросоюза не смогли согласовать девятый пакет санкций против России на встрече в Брюсселе

Аргументы Недели → Политика 13+

12 декабря 2022, 15:16

Флаг Евросоюза, Philipp von Ditfurth / globallookpress.com

Руководителям министерств иностранных дел государств, которые входят в Европейский союз, не удалось согласовать девятый пакет ограничительных мер в отношении Российской Федерации на встрече, состоявшейся в Брюсселе. Об этом информирует ТАСС.

«Главы МИД ЕС не смогли согласовать 9-й пакет санкций против России на встрече в Брюсселе, проект вернули на рассмотрение постпредов», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного агентства.

Как сообщалось ранее в понедельник, глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что объединение введет очень жесткие рестрикции в отношении Ирана из-за ситуации с протестами на территории данной страны и якобы военными поставками Москве.