Боррель: Евросоюз введет очень жесткие санкции против Ирана из-за ситуации с протестами и якобы военными поставками России

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12 декабря 2022, 11:47

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, Spada / globallookpress.com

Европейский союз введет очень жесткие ограничительные меры в отношении Ирана из-за ситуации с протестами в Исламской Республике и якобы военными поставками Российской Федерации. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Боррель отметил, что на предстоящей встрече в Брюсселе руководители министерств иностранных дел государств-членов содружества обсудят обстановку, сложившуюся в Косове.

«Кроме того, глава внешнеполитической службы ЕС заявил, что Евросоюз примет очень жесткие санкции против Ирана из-за ситуации с протестами и военными поставками России», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Ранее в понедельник сообщалось, что посольство РФ в Лондоне отвергло слова руководителя британского МИД Джеймса Клеверли, который обвинил Москву и Тегеран в «постыдных» сделках в контексте украинского кризиса.