Посольство РФ в Британии отвергло слова Клеверли, обвинившего Россию и Иран в «постыдных» сделках в контексте украинского кризиса

Аргументы Недели → Политика 13+

12 декабря 2022, 09:17

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли, Flashpic / globallookpress.com

Российское посольство в Лондоне отвергло слова руководителя внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства Джеймса Клеверли, который обвинил Москву и Тегеран в «постыдных» сделках в контексте украинского кризиса. Об этом говорится в заявлении дипломатической миссии, приведенном ТАСС.

«Категорически отвергаем прозвучавшие на днях высказывания министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли, который вслед за представителями США обвинил Российскую Федерацию и Иран в неких "постыдных" сделках в контексте украинского кризиса», — процитировано заявление в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Лондону хорошо известно, что утверждения об иранских военных поставках Москве являются ложью, указали в посольстве.

Как сообщалось ранее в понедельник, в Белом доме отметили, что американский президент Джо Байден во время прошедшей телефонной беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским подтвердил приверженность Вашингтона «привлечению России к ответственности».