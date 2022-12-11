Белый дом: Путин намерен продолжать военную операцию на территории Украины

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11 декабря 2022, 21:28 Источник: РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин, фото с сайта Кремля.

В Белом доме полагают, что российские власти намерены продолжать специальную военную операцию. Об этом в ходе интервью телеканалу ABC в воскресенье заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

Во время беседы журналист спросил представителя Белого дома, что он думает о планах Владимира Путина в Украине.

«То, что мы видим на месте событий, - это человек [Владимир Путин], который намерен продолжить военные действия против Украины», - ответил Кирби.

7 декабря президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека заявил, что специальная военная операция — это длительный процесс. Через два дня, на пресс-конференции по итогам саммита Евразийского экономического союза в Бишкеке, Путин пояснил свои слова. Он подчеркнул, что, говоря о длительности СВО, имел в виду процесс урегулирования российско-украинского конфликта.