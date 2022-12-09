Путин пояснил, что говоря о длительности спецоперации, имел в виду процесс урегулирования

Аргументы Недели → Политика 13+

9 декабря 2022, 18:18 Источник: РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин, фото с сайта Кремля.

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС в Бишкеке пояснил свои слова о том, что спецоперация — это длительный процесс. По словам президента, он имел в виду длительность процесса урегулирования конфликта.

О длительности спецоперации Путин говорил во время заседания Совета по правам человека при президенте РФ 7 декабря.

«Я имел в виду длительность процесса урегулирования. СВО идет своим чередом, все стабильно у нас. Никаких вопросов там и проблем сегодня нет», — объяснил президент.

Он также предупредил, что процесс урегулирования будет непростым, при этом всем его участникам «придется согласиться с реалиями, которые складываются «на земле».