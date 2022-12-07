Затягивание СВО: кому это выгодно?

Спецоперация России на Украине может стать длительным процессом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Значит можно сделать вывод, что Россия устояла и устоит в новых экономических условиях и внимание за ней со стороны мира за её экономическим падением резко упало. А вот внимание России по отношению к экономическому падению Украины с каждым днём и месяцем будет нарастать. Поэтому затягивание СВО не на пользу Украине. Затягивание СВО это путь экономической обречённости Украины. Таков политический и экономический расчёт. И, по-видимому, в условиях когда Россия имеет неопределённость в военных, украино-инфраструктурных и переговорных процессах, такое затягивание СВО выгодно.
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