Затягивание СВО: кому это выгодно?

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7 декабря 2022, 18:35 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Спецоперация России на​ Украине может стать длительным процессом. Об​ этом заявил президент​ РФ​ Владимир Путин​ на​ заседании совета по​ развитию гражданского общества и​ правам человека.

Значит можно сделать вывод, что Россия устояла и устоит в новых экономических условиях и внимание за ней​ со стороны мира за её экономическим падением резко упало. А вот внимание России по отношению к экономическому падению Украины с каждым днём и месяцем будет нарастать. Поэтому затягивание СВО не на пользу Украине. Затягивание СВО это путь экономической обречённости Украины.​ Таков политический и экономический расчёт. И, по-видимому, в условиях когда Россия имеет неопределённость в военных, украино-инфраструктурных и переговорных​ процессах, такое затягивание СВО выгодно.​

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