Белый дом: США снова привлекут Виктора Бута к ответственности, если он продолжит прежнюю деятельность

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11 декабря 2022, 20:26 Источник: ТАСС

Виктор Бут. Фото: скриншот видео.

В случае, если российский предприниматель Виктор Бут, освобожденный из американской тюрьмы в рамках обмена заключенными, продолжит заниматься незаконными поставками оружия, США вновь привлекут его к ответственности. Об этом заявил в воскресенье в интервью телеканалу ABC координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Если господин Бут решит вернуться к своей прежней линии работы, тогда мы сделаем то, что необходимо для привлечения его к ответственности и защиты наших интересов», - сказал Кирби, подчеркнув, что США в этом случае будут исходить из необходимости обеспечения национальной безопасности.

Виктор Бут отбывал 25-летний срок заключения в США по обвинению в незаконных поставках оружия «Революционным вооруженным силам Колумбии» - организации, которую в Соединенных Штатах считают террористической. Между тем, сам он в интервью RT по возвращении на родину утверждал, что судья признала его «нормальным бизнесменом», не делавшим ничего незаконного.