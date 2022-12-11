Зеленский и Макрон пообщались по телефону накануне конференции по поддержке Украины в Париже

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11 декабря 2022, 16:17 Источник: Telegram

Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон. Архивное фото: Ukraine Presidency/globallook.com

Президенты Франции и Украины Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский провели в воскресенье телефонный разговор, во время которого обсудили предстоящий саммит G7, который пройдет в режиме онлайн, и конференцию по Украине в Париже. Об этом украинский лидер сообщил в своем телеграм-канале.

«Синхронизировали позиции накануне онлайн-саммита G7 и конференции по поддержке Украины в Париже. Обсудили реализацию нашей десятишаговой формулы мира, сотрудничество по обороне и энергетической стабильности Украины», - написал Зеленский.

Конференция по оказанию помощи Украине пройдет в Париже 13 декабря. Ее проведут Макрон и Зеленский.

Украинскую «формулу мира» Владимир Зеленский озвучил в ходе своего выступления на саммите G20 в середине ноября.