Песков: невыполнение Минских соглашений другими их участниками стало предтечей спецоперации России на Украине

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11 декабря 2022, 14:53

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Невыполнение Минских соглашений другими их участниками стало предтечей спецоперации на Украине, которую Россия проводит с 24 февраля. На это, как передает ТАСС, указал Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля.

«Невыполнение Минских соглашений другими их участниками стало предтечей специальной военной операции, заявил Дмитрий Песков», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Спикер Кремля также отметил, что западные государства не любят РФ, однако ей это и не нужно.

Ранее сегодня сообщалось, что турецкий лидер Реджеп Эрдоган в ходе телефонной беседы с российским коллегой Владимиром Путиным высказал надежду на скорейшее урегулирование украинского кризиса.