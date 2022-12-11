Эрдоган в телефонном разговоре с Путиным выразил надежду на скорейшее урегулирование украинского кризиса

Президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе телефонной беседы со своим российским коллегой Владимиром Путиным высказал надежду на скорейшее урегулирование украинского кризиса. Об этом информирует ТАСС.
Согласно имеющимся сведениям, главы двух стран провели телефонный разговор, в ходе которого, в частности, была обсуждена реализация сделки по вывозу зерна с территории Украины.
«Эрдоган также выразил надежду на скорейшее урегулирование украинского кризиса», — указывается в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного агентства.
Москва с 24 февраля проводит специальную операцию на Украине. Как сообщалось ранее в воскресенье, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что РФ необходимо обладать запасом прочности, поскольку стране придется жить в условиях конфронтации.