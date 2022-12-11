Эрдоган в телефонном разговоре с Путиным выразил надежду на скорейшее урегулирование украинского кризиса

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11 декабря 2022, 14:44

Президент Турции Реджеп Эрдоган, Mustafa Kaya / globallookpress.com

Президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе телефонной беседы со своим российским коллегой Владимиром Путиным высказал надежду на скорейшее урегулирование украинского кризиса. Об этом информирует ТАСС.

Согласно имеющимся сведениям, главы двух стран провели телефонный разговор, в ходе которого, в частности, была обсуждена реализация сделки по вывозу зерна с территории Украины.

«Эрдоган также выразил надежду на скорейшее урегулирование украинского кризиса», — указывается в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного агентства.

Москва с 24 февраля проводит специальную операцию на Украине. Как сообщалось ранее в воскресенье, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что РФ необходимо обладать запасом прочности, поскольку стране придется жить в условиях конфронтации.