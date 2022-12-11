Премьер Абхазии Анкваб: власти республики следят за попытками открыть «второй фронт» против России в Грузии

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11 декабря 2022, 10:21 Источник: РИА Новости

Флаг Абхазии, Maksim Konstantinov / globallookpress.com

Власти Абхазии следят за попытками открыть «второй фронт» против Российской Федерации в Грузии. Соответствующее заявление, как передает РИА Новости, сделал Александр Анкваб, руководитель абхазского правительства.

По словам процитированного информационным агентством премьер-министра, «эмиссары из разных стран Европы, особенно из Польши, приезжали и инспирировали открывать второй фронт» в Грузии.

«Бдительность мы никогда не теряем ни в какой ситуации, тем более в сегодняшней», — также отметил Анкваб.

Москва с 24 февраля осуществляет специальную операцию на Украине. Как сообщалось ранее в воскресенье, политический эксперт Сергей Марков указал, что подконтрольные Киеву войска ударили ракетами по Мелитополю с целью ликвидировать врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого в его день рождения.