Политолог Марков: ВСУ ударили ракетами по Мелитополю с целью убить врио главы Запорожской области Балицкого в его день рождения

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11 декабря 2022, 09:43

Стрельбы из РЗСО HIMARS, Sgt. James Hobbs / globallookpress.com

Вооруженные силы Украины ударили ракетами по городу Мелитополю с целью убить врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого в его день рождения. На это указал российский политолог Сергей Марков.

«Оказывается, удар ракетами ВСУ по Мелитополю сегодня — это был теракт против Евгения Балицкого. Это глава Запорожской ВГА, у него сегодня день рождения. И удар ВСУ нанесли по ресторану при гостинице, где, по данным их разведки, должен был отмечать день рождения Балицкий», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале Маркова вечером в субботу.

Как сообщалось ранее в воскресенье, Евгений Балицкий проинформировал, что в результате обстрела киевской стороной одной из мелитопольских баз отдыха ранения получили 10 человек. Сам чиновник, судя по имеющимся на данный момент сведениям, не пострадал.