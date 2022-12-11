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11 декабря 2022, 08:54

Французский политик Флориан Филиппо, Alexis Sciard / globallookpress.com

Поставки Францией оружия Киеву на фоне истощения запасов вооружения у нее самой являются «полным безумием». Соответствующую точку зрения высказал Флориан Филиппо, лидер французской партии «Патриоты».

Политический деятель отреагировал на появившуюся в СМИ информацию, согласно которой снижение Парижем темпов поставок оружия Украине связано с сокращением его запасов вооружений.

«Давайте остановим это полное безумие!» — призвал Филиппо в Twitter.

Как сообщалось ранее сегодня, сербский лидер Александр Вучич прокомментировал высказывание бывшего руководителя кабмина Германии Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были попыткой выиграть время киевской стороне.