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11 декабря 2022, 08:37

Президент Сербии Александр Вучич, IMAGO/Christian Spicker / globallookpress.com

Слова бывшего руководителя немецкого правительства Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были попыткой выиграть время Киеву, меняют отношение к событиям на Украине. На это, как передает ТАСС, указал Александр Вучич, глава Сербии.

«Заявление экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель по Минским соглашениям является историческим и меняет отношение к тому, что происходило на Украине с 2014 года, заявил президент Сербии Александр Вучич», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее в воскресенье, заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев отметил, что враг страны окопался не только в Киеве, но и в других местах, «присягнувших современным нацистам».