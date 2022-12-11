Медведев: враг России окопался в Европе, Северной Америке, Японии «и в целом ряде других присягнувших современным нацистам мест»

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11 декабря 2022, 08:19

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, MIT Russia / globallookpress.com

Враг Российской Федерации окопался в Европе, Северной Америке, Японии «и в целом ряде других присягнувших современным нацистам мест». Соответствующую точку зрения выразил Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности РФ.

Как написал отечественный политический деятель в своем Telegram-канале, на Украине заявляют, что их противник находится в пределах российских границ.

«Нам гораздо сложнее – наш враг окопался не только в Киевской губернии нашей родной Малороссии. Он в Европе, Северной Америке, Японии, Австралии, Новой Зеландии и в целом ряде других присягнувших современным нацистам мест», — говорится в публикации, которую выложил Медведев.

Он добавил, что в связи со сложившейся ситуацией Москва в настоящий момент увеличивает «производство наиболее мощных средств поражения».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что экс-заместитель главы австрийского кабмина Хайнц-Кристиан Штрахе озвучил мнение, согласно которому Европа на протяжении многих лет «отводила глаза» от украинского конфликта.