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10 декабря 2022, 19:08

Бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе, Matthias Rietschel / globallookpress.com

Европа в течение многих лет «отводила глаза» от украинского конфликта. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил Хайнц-Кристиан Штрахе, экс-заместитель главы австрийского правительства.

«Европа в течение многих лет "отводила глаза" от конфликта на Украине, между тем о его предпосылках сейчас стараются не вспоминать», — процитирован бывший вице-канцлер в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного агентства.

Москва с 24 февраля осуществляет специальную операцию на Украине. Ранее в субботу сообщалось, что заместитель руководителя российского внешнеполитического ведомства Сергей Вершинин проинформировал турецкого коллегу Седата Онала о постоянных атаках подконтрольных киевской стороне войск на население новых регионов РФ.