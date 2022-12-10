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Замглавы МИД Вершинин проинформировал турецкого коллегу Онала о постоянных атаках войск Украины на население новых регионов России

, 18:36

Замглавы МИД Вершинин проинформировал турецкого коллегу Онала о постоянных атаках войск Украины на население новых регионов России
Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, MFA Russia / globallookpress.com

Заместитель руководителя отечественного министерства иностранных дел Сергей Вершинин проинформировал своего турецкого коллегу Седата Онала о постоянных атаках Вооруженных сил Украины на население новых регионов Российской Федерации.

«Замглавы МИД РФ Вершинин проинформировал турецкого коллегу о постоянных атаках ВСУ на гражданские объекты и население новых регионов РФ», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале ТАСС.

Вершинин отметил, что в ходе состоявшихся консультаций между Москвой и Анкарой был подтвержден пакетный характер зерновой сделки.

Как сообщалось ранее сегодня, представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов указал, что подконтрольные Киеву войска обстреляли из тяжелого вооружения береговую линию города Энергодара.

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