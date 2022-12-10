Замглавы МИД Вершинин проинформировал турецкого коллегу Онала о постоянных атаках войск Украины на население новых регионов России

Заместитель руководителя отечественного министерства иностранных дел Сергей Вершинин проинформировал своего турецкого коллегу Седата Онала о постоянных атаках Вооруженных сил Украины на население новых регионов Российской Федерации.
«Замглавы МИД РФ Вершинин проинформировал турецкого коллегу о постоянных атаках ВСУ на гражданские объекты и население новых регионов РФ», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале ТАСС.
Вершинин отметил, что в ходе состоявшихся консультаций между Москвой и Анкарой был подтвержден пакетный характер зерновой сделки.
Как сообщалось ранее сегодня, представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов указал, что подконтрольные Киеву войска обстреляли из тяжелого вооружения береговую линию города Энергодара.