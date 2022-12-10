Рогов заявил, что ВСУ из тяжелого вооружения обстреляли береговую линию Энергодара

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов днем в субботу заявил, что украинские войска обстреляли из тяжелого вооружения береговую линию Энергодара.
Владимир Рогов уточнил, что к настоящему моменту зарегистрированы не менее пятнадцати прилетов. Речь идет о снарядах 155-го калибра. Более того, в вышеуказанном районе был зафиксирован тяжелый беспилотный летательный аппарат.
Подчеркивается также, что сейчас территория Запорожской атомной электростанции обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины не подвергается.