Шольц заявил, что, несмотря на разницу во мнениях, будет продолжать переговоры с Путиным

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10 декабря 2022, 19:05 Источник: ТАСС

Канцлер Германии Олаф Шольц, Bernd Settnik / globallookpress.com

Канцлер Германии Олаф Шольц продолжит переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, несмотря на то, что их точки зрения на ситуацию не совпадают. Об этом немецкий лидер заявил, общаясь с избирателями в Потсдаме в субботу.

«Мы [с президентом РФ Путиным] придерживаемся совершенно разных мнений. Однако я продолжу говорить с ним, потому что хочу застать момент, когда будет возможно выйти из этой ситуации», - приводит слова Шольца dpa.

Он подчеркнул, что если не говорить друг с другом, то «поймать» этот момент не удастся.

Последний разговор лидеров Германии и России состоялся 2 декабря. Тогда Шольц призвал Путина найти дипломатическое решение украинского конфликта «как можно быстрее».