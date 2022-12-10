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Лавров: Запад решил отомстить России за то, что Москва долгие годы терпела его безразличие к саботажу Украиной Минских соглашений

, 18:02

Лавров: Запад решил отомстить России за то, что Москва долгие годы терпела его безразличие к саботажу Украиной Минских соглашений
Глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia / globallookpress.com

Запад решил отомстить Российской Федерации за то, что Москва долгие годы терпела его безразличие к саботажу Минских соглашений киевской стороной. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил Сергей Лавров, руководитель отечественного министерства иностранных дел.

«Запад не хочет равноправно взаимодействовать с Россией и фактически решил отомстить РФ лишь за то, что Москва долгие годы терпела его безразличие к саботажу Украиной Минских договоренностей», — процитирован Лавров в публикации, которая появилась в Telegram-канале информационного агентства.

Ранее в субботу российское внешнеполитическое ведомство сообщило, что Москва предприняла к Финляндии дипломатический демарш из-за сожжения триколора на массовом шествии в Хельсинки.

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