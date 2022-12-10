МИД РФ: Москва предприняла к Финляндии дипломатический демарш из-за сожжения флага России на массовом шествии в Хельсинки

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10 декабря 2022, 15:37

Здание МИД России в Москве, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Москва предприняла к Финляндии дипломатический демарш из-за сожжения флага Российской Федерации на массовом шествии в Хельсинки. Об этом проинформировало министерство иностранных дел РФ.

В заявлении, которое появилось в Telegram-канале отечественного внешнеполитического ведомства, говорится, что в минувший вторник во время шествия в Хельсинки группа лиц сожгла триколор.

«В этой связи в отношении финляндской стороны по линии МИД России предпринят дипломатический демарш, в ходе которого было заявлено, что подобные действия рассматриваются в Москве как беспрецедентный недопустимый акт надругательства над государственным символом нашей страны», — отметили в министерстве.

Ранее на текущей неделе руководитель турецкого Минобороны Хулуси Акар указал, что Анкара ратифицирует вступление Стокгольма и Хельсинки в НАТО только после выполнения ими взятых на себя обязательств.