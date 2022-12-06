Министр Акар: Турция ратифицирует вступление Швеции и Финляндии в НАТО только после выполнения ими взятых на себя обязательств

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6 декабря 2022, 10:50

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар, Kay Nietfeld / globallookpress.com

Анкара ратифицирует вступление Стокгольма и Хельсинки в Североатлантический альянс только после выполнения ими взятых на себя обязательств. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил турецкий министр обороны Хулуси Акар.

«Турция ратифицирует вступление Швеции и Финляндии в НАТО только после выполнения взятых этими странами обязательств, чего до сих пор не произошло, сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале российского информационного агентства.

Акар также отметил, что в Швеции и Финляндии «все еще продолжаются провокационные действия».

Как сообщалось ранее во вторник, глава финского дипломатического ведомства Пекка Хаависто указал, что Хельсинки не просит у НАТО ядерное оружие.