Кисида не согласился с мнением, что Япония оказывает «военную помощь» России, поставляя туда свои подержанные автомобили

У официального Токио нет информации о том, что подержанные японские автомобили могут использоваться Россией в военных целях. Об этом премьер-министр страны Фумио Кисида заявил на пресс-конференции в субботу.
Так глава японского правительства прокомментировал вопрос журналиста, который предположил, что Япония фактически оказывает военную помощь России, покупая у нее энергоресурсы и поставляя поддержанные авто в больших количествах.
Кисида также подчеркнул, что Япония всецело поддерживает санкции, введенные в отношении России странами G7, и существенно сократила импорт российской нефти, а с июня не ввозит ее вовсе. Что же касается поддержанных автомобилей, то у властей Японии нет информации о том, что Россия использует их в военных целях.
«Если будет конкретная информация [на этот счет], то мы в отдельных случаях введем экспортные ограничения», - заявил японский премьер.
Ранее сообщалось, что 12 декабря Евросоюз утвердит новый пакет санкций в отношении РФ.