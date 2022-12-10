Кисида не согласился с мнением, что Япония оказывает «военную помощь» России, поставляя туда свои подержанные автомобили

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10 декабря 2022, 17:24 Источник: ТАСС

Премьер-министр Японии Фумио Кисида. Фото: Yoshio Tsunoda/globallook.com

У официального Токио нет информации о том, что подержанные японские автомобили могут использоваться Россией в военных целях. Об этом премьер-министр страны Фумио Кисида заявил на пресс-конференции в субботу.

Так глава японского правительства прокомментировал вопрос журналиста, который предположил, что Япония фактически оказывает военную помощь России, покупая у нее энергоресурсы и поставляя поддержанные авто в больших количествах.

Кисида также подчеркнул, что Япония всецело поддерживает санкции, введенные в отношении России странами G7, и существенно сократила импорт российской нефти, а с июня не ввозит ее вовсе. Что же касается поддержанных автомобилей, то у властей Японии нет информации о том, что Россия использует их в военных целях.

«Если будет конкретная информация [на этот счет], то мы в отдельных случаях введем экспортные ограничения», - заявил японский премьер.

Ранее сообщалось, что 12 декабря Евросоюз утвердит новый пакет санкций в отношении РФ.