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Глава МАГАТЭ Гросси выразил надежду, что защитная зона вокруг Запорожской АЭС будет создана в ближайшее время

, 11:27

Глава МАГАТЭ Гросси выразил надежду, что защитная зона вокруг Запорожской АЭС будет создана в ближайшее время
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, Fabio Frustaci / globallookpress.com

Рафаэль Гросси, глава Международного агентства по атомной энергии, выразил надежду на то, что защитная зона вокруг Запорожской АЭС будет создана в ближайшее время. Об этом пишет Telegram-канал ТАСС.

«Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси надеется, что обсуждаемая защитная зона вокруг Запорожской АЭС будет создана в ближайшее время», — говорится в публикации, которая размещена в TG-канале.

Как сообщалось ранее в субботу, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выступил с предупреждением о том, что обстрелы подконтрольными Киеву войсками химических предприятий в Донбассе могут спровоцировать кислотные дожди.

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