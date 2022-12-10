Обстрелы войсками Украины химических предприятий, расположенных на территории Донбасса, могут спровоцировать кислотные дожди. С соответствующим предупреждением, как передает ТАСС, выступил отечественный дипломат Василий Небензя.
«Обстрелы украинскими вооруженными силами химических предприятий в Донбассе могут вызвать кислотные дожди, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале информационного агентства.
Ранее сегодня сообщалось, что генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выразил точку зрения, согласно которой «только сильная Украина ведет к миру».