Небензя предупредил, что обстрелы войсками Украины химических предприятий в Донбассе могут вызвать кислотные дожди

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10 декабря 2022, 11:07

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, Lev Radin / globallookpress.com

Обстрелы войсками Украины химических предприятий, расположенных на территории Донбасса, могут спровоцировать кислотные дожди. С соответствующим предупреждением, как передает ТАСС, выступил отечественный дипломат Василий Небензя.

«Обстрелы украинскими вооруженными силами химических предприятий в Донбассе могут вызвать кислотные дожди, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале информационного агентства.

Ранее сегодня сообщалось, что генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выразил точку зрения, согласно которой «только сильная Украина ведет к миру».